Belen non trattiene le lacrime al matrimonio della sorella Le immagini virali

(Di lunedì 1 luglio 2024) Sette anni insieme. Ora Cecilia e Ignazio sono marito e moglie., damigella d'onore, si commuove. Piange. Nonle. Trae Cecilia, da sempre, c'è un grande rapporto di stima e complicità: le due sorelle condividono successi televisivi ed imprenditoriali da sempre insieme. Ilè avvenuto nel parcovilla medicea La Ferdinanda, a Carmignano in provincia di Prato. Presenti circa duecento invitati e tanti vip. Jeremias, fratello die Cecilia, ha fatto da testimone. Unblindatissimo con esclusiva su Chi e Verissimo. Maha pubblicato alcuni video, che sono diventati. Cecilia in abito bianco con schiena nuda, Ignazio in abito blu. Belli ed eleganti. La sposa è arrivata all'altare accompagnata da papà Gustavo.