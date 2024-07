Basket Nba mercato free agent | Paul George a Philadelphia Chris Paul a San Antonio Harden resta ai Clippers

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Inizia a muoversi ilNBA legato ai, con alcuni giocatori che in queste ore ufficializzano i rinnovi di contratto o i passaggi ad altre franchigie. E’ il caso di, che a 34 anni lascia i Los Angelese si accasa adove con Joel Embiid e Tyrese Maxey proverà a far fare un salto di qualità ai 76ers. Stando alle indiscrezioni di Espn il nove volte All Star avrebbe strappato un quadriennale da 212 milioni di dollari.inoltre si è guadagnata la permanenza di Kelly Oubre Jr con un contratto biennale da 16,3 milioni oltre a una player-option per la stagione 2025-26. I Los Angelesrispondono con l’ingaggio di Derrick Jones Jr ma soprattutto con la permanenza di James, che rimane in California con un biennale da 70 milioni.