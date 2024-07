Ardea il pericolo corre su via Bergamo | la rabbia dei cittadini e dei negozianti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio 2024 – Parcheggio selvaggio ad, dove un lunga fila di auto occupa il lato destro di via, che porta al mare. Le auto in sosta iniziano partono dall’altezza dell’ingresso della lottizzazione di Acquaferrata creando restringimento della corsia, al punto che gli automobilisti sono costretti a perre anche tratti contromano. Unper tutti Ilè anche per chi parcheggia perché costretto a camminare in mezzo alla corsia di marcia, a causa della mancanza di marciapiedi. Non sappiamo se sono state rilevate contravvenzioni o meno da parte vigili che d’estate intensificano i controlli sul lungomare. Quello che è certo è che gli automobilisti lamentano la chiusura del parcheggio di via, un’area che lo scorso anno veniva usata nei giorni feriali dalla concessionaria comunale per la raccolta dei rifiuti e la domenica l’area incustodita diventava un parcheggio.