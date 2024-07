Al servizio dei cittadini Le attività della Finanza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Pochi giorni fa la Guardia diha festeggiato i suoi 250 anni dalla fondazione. La Guardia di, oggi, è un’amministrazione moderna che, partendo dai controlli di natura fiscale e dalla difesa doganale delle frontiere, ha adeguato il proprio ordinamento per il presidio delle rinnovate libertà fondamentalinostra costituzione economica. Nel 2023 e nei primi cinque mesi del 2024, la Guardia didi Livorno e provincia ha eseguito 5550 interventi ispettivi e 475 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazionicriminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in collaborazione anchecomponente aeronavale che ne garantisce l’impegno con una forza composta da mezzi moderni specifici (19 unità navali, 2 aeromobili e 2 sistemi a pilotaggio remoto), risultanti essere ulteriori utili strumenti per il presidio degli interessi economico finanziari dello Stato.