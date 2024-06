Voto Francia alle 12 affluenza 259%

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 30 giugno 2024) 12.46 Insi conferma l'atteso boom diurne:12 ha già votato il 25,9% degli elettori. Una percentuale in forte aumento rispetto al primo turno del 2022, quando alla stessa ora aveva votato soltanto il 18,43%. Lo riferiscono gli Interni franceseia proposito delle elezioni legislative in corso. Quello dell'è un test importante: per passare al primo turno serve -col 50%+1 dei voti- che abbia votato almeno il 25% degli elettori registrati.