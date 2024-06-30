Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2024 ore 09:30 (Di domenica 30 giugno 2024) Viabilità DEL 30 GIUGNO 2024 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DELL’USCITA PER LA PONTINA CI SONO CODE IN AUMENTO A PARTIRE DALLO SVINCOLO EPR VIA LAURENTINA; PRUDENZA ANCHE PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA CASILINA NEI PRESSI DI COLONNA, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DEL KM 29 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: NEL NODO DI Roma LA CIRCOLazioNE E’ RALLENTATA A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA TRA Roma TERMINI E Roma PRENESTINA: RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITA’, INTERCITY E REGIONALI, CON POSSIBILI LIMITAZIONI E CANCELLazioNI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2024 ore 08:30 - DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2024 ORE 8. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA CASILINA NEI PRESSI DI COLONNA: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 29 CI SONO INCOLONNAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CIRCOLAZIONE CHE PER IL RESTO E’ REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE DI MORRO, IN PROVINCIA DI RIETI, SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE A CURA DI ASTRAL SULL’INTERA TRATTA, TRA IL BIVIO PER LA TERNANA E IL COMUNE DI LEONESSA: FINO AL 12 LUGLIO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA CON SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITA’ A 30 KM/H NELL’AREA DI CANTIERE, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2024 ore 07:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A24 ROMA-TERAMO SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE AL KM 18 TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONE ROMA, VEICOLO CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE PRUDENZA; CIRCOLAZIONE CHE PER IL RESTO E’ REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; E A MORLUPO E’ IN CORSO L’EVENTO “LA CORRIDA, DILETTANTI ALLO SBARAGLIO”: FINO AL 2 LUGLIO ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA GIOVANNI XXIII, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2024 ore 19:30 - COLOMBO TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA MALAFEDE DIREZIONE EUR SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E TORVASIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral. 29 GIUGNO 19. 20 CLAUDIO VELOCCIA SULLA A1 FIRENZE ROMA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA ATTIGLIANO DIREZIONE ROMA SULLA STRADA STSATALE AURELIA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASTEL DI GUIDO E MASSIMINA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE CHIUSA AL TRAFFICO VIA ANAGNINA TR VIA DELLA MOLA CAVONA E VIA DI VALLE MARCIANA DIREZIONE GROTTAERRATA IN VIA C. romadailynews
- Portici, le notizie della settimana (24 - 30 giugno) - ... il presidente della Regione Emilia - Romagna Stefano Bonaccini ha annunciato le sue dimissioni . ... tutte le info e le modifiche alla viabilità Maltempo. Fiumi sorvegliati speciali, chiuso ponte sul ... bolognatoday
- Sisma 2016, accolte le proposte dei tecnici umbri per velocizzare la ricostruzione - Altri temi affrontati tra Presidenza di Regione e Rete delle professioni tecniche, hanno riguardato ... vincoli paesaggistici, interferenze con reti e viabilità pubblica, piani di ricostruzione, ... umbriacronaca
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma