Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 30 giugno 2024)DEL 30 GIUGNOORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DELL’USCITA PER LA PONTINA CI SONO CODE IN AUMENTO A PARTIRE DALLO SVINCOLO EPR VIA LAURENTINA; PRUDENZA ANCHE PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA CASILINA NEI PRESSI DI COLONNA, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DEL KM 29 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: NEL NODO DILA CIRCONE E’ RALLENTATA A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA TRATERMINI EPRENESTINA: RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITA’, INTERCITY E REGIONALI, CON POSSIBILI LIMITAZIONI E CANCELNI.