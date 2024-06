Terna ecco gli acrobati della rete elettrica

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 30 giugno 2024)è la società che gestisce ladi trasmissione nazionale italiana (Rtn) dell'elettricità in alta e altissima tensione ed è il più grande operatore indipendente di reti per la trasmissione di energia(Tso) in Europa. Ha un ruolo istituzionale, di servizio pubblico, indispensabile per assicurare l'energiaal Paese e permettere il funzionamento dell'intero sistema elettrico nazionale: porta avanti le attività di pianificazione, sviluppo e manutenzione, oltre a garantire 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, l'equilibrio tra domanda e offerta dell'elettricità attraverso l'esercizio del sistema elettrico. Con circa 75.000 km di linee in alta e altissima tensione, oltre 900 stazioni su tutto il territorio nazionale e 30 interconnessioni con l'estero può contare su un patrimonio di circa 6.