Ryanair decine di voli cancellati e centinaia di ritardi | Colpa del controllo aereo

(Di domenica 30 giugno 2024) Le giornate di giovedì 27 e venerdì 28 giugno sono state disastrose per. Proprio all’inizio della stagione delle vacanze estive, la compagnia aerea low cost tra le più grandi e importanti d’Europa ha fatto registrare 60 cancellazioni ediin ritardo in tutti gli aeroporti del continente. Un comunicato dell’azienda ha però spiegato che lanon sarebbe della società irlandese.ha infatti scaricato le responsabilità sui servizi Atc europei, i sistemi didei, in particolare nel centro di Maastricht che avrebbe fatto registrare problematiche serie alle strumentazioni. L’azienda irlandese, tramite il suo Coo Neal McMahon, ha fatto sapere che richiederà una riforma deleuropeo per risolvere la situazione.