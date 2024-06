Roma avvicinata e strattonata | rapinatore tenta di sottrarle la bicicletta

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 30 giugno 2024) Si trovava sulla suae stava percorrendo via Merulana, la strada che collega la basilica di Santa Maria Maggiore a quella di San Giovanni, in pieno centro storico, quando è stata vittima di un’aggressione. Donna viene aggredita neltivo di rapinarla della biciletta – foto repertorio – ilcorrieredellacitta.comSfortunata protagonista della disavventura una donna che la scorsa notte, quella tra sabato e domenica 30 giugno, è statada un cittadino straniero che hato di impossessarsi dellasulla quale si trovava. L’intervento dei Carabinieri Untivo di rapina interrotto dall’intervento dei Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile diche sono accorsi immediatamente per dare aiuto alla donna.