Rifugi gratis per bambini e ragazzi in Lombardia | l’iniziativa del Cai

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 30 giugno 2024) Tornadel Cai dedicata a famiglie e giovani, che dal 6 luglio al 15 settembre prevede fino a due pernottamenti gratuiti in mezza pensione in uno lombardo perda 0 a 17 anni residenti in regione. Come spiegato su La Voce delle Valli, quotidiano online di Valle Brembana e Valle Imagna, il progetto – si legge sul sito del Cai – è aperto a tutti, soci e non soci del CLUB ALPINO ITALIANO, si prefigge di far vivere gratuitamente ai giovani un’esperienza ino scegliendo fra quelli aderenti. La gratuità per il servizio di mezza pensione per i giovani potrà essere fruito solo se abbinato al trattamento di mezza pensione del familiare, dei famigliari o parenti che accompagnano il giovane. Le famiglie, o singoli componenti del nucleo familiare o parenti di primo grado cone giovani che vogliono partecipare a questo progetto, dopo aver verificato la disponibilità delo, devono iscriversi attraverso questo modulo.