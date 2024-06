Più del doppio | tam-tam sul voto in Francia il segnale dalla Caledonia che preoccupa Macron

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Alta affluenza alle urne in Nuova: alle 12 ora locale (le 3 di notte in Italia) l'affluenza era del 32,39%, come riferito dall'Alto Commissario della Repubblica. Un dato in netto aumento rispetto "alle elezioni precedenti quando era stato del 13,06% nel 2022 e del 15,76% nel 2017". Sono 229.000 gli abitanti della Nuovachiamati alle urne per eleggere i due deputati del territorio francese del Sud Pacifico e le autorità prevedono una partecipazione molto più elevata rispetto alle elezioni europee, che si sono concluse con un'astensione dell'86,5%. Ilin Nuova, si è svolto "per la grande maggioranza senza incidenti e in modo sicuro", ha riferito l'Alto Commissariato della Repubblica nell'arcipelago, dove resta alta la tensione dopo i violenti disordini il mese scorso provocatiriforma elettorale respinta dai separatisti.