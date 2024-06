La Fiorentina saluta Bonaventura | Jack per sempre parte della storia viola

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) Si separano le stradee di Giacomo. Con il 30 giugno scade il contratto del centrocampistae, con un post di saluto sui social, il club ha confermato che non verrà rinnovato. "Grazie, rimarrai per. In bocca al lupo per la tua prossima avventura".ha vestito la magliadal 2020, collezionando 161 presenze e segnando 22 gol nel corso delle quattro stagioni. Resta però il rimpianto di non aver vinto alcun trofeo, nonostante le due finali di Conference League raggiunte con Vincenzo Italiano in panchina.