Incidenti Parmense e Ferrarese vittime

(Di domenica 30 giugno 2024) 10.18 Serie distradali enele nel. A Terenzo (PR) un 83enne disabile è deceduto dopo essere stato investito da una moto mentre era sulla sua carrozzina. In ospedale anche il conducente della moto. Un altro incidente si è registrato sulla via tra Bondeno e Scortichino (FE). Un 19enne originario del Marocco era in bici con amici quando è stato travolto da un'auto e ucciso.Il suo corpo è stato trascinato per diversi metri. L'auto è finita fuori strada e si è ribaltata più volte.Gravissimo l'uomo alla guida.