C’è la firma di Kirschenbaum | è il primo acquisto del Salerno Basket ’92 per la Serie A2

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 30 giugno 2024) Tempo di lettura: 3 minutiÈ Camilailsul mercato del’92 in vista del prossimo campionato di A2. Guardia uruguaiana classe 2002, è reduce dall’esperienza con la Posaclima Ponzano, con cui ha disputato lo scorso torneo di secondafemminile. La neo granatina ha passaporto comunitario grazie alle origini tedesche da parte di padre ed italiane – segnatamente di Potenza – per la famiglia della madre. “Sono molto felice di poter intraprendere questa nuova avventura. So che l’anno scorso è stato bellissimo per, perché è arrivata la promozione con soli risultati positivi. Immagino che insieme a società, staff e alle mie future compagne dovremo tentare di fare il possibile per fare una buona stagione anche in A2.