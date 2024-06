Beccato dalle telecamere Sinner ha di nuovo stupito tutti

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 30 giugno 2024)è statoe ancora una volta si dimostra di un altro livello. La risposta stupiscei suoi fan Eccoci, ci siamo finalmente. Jannikè pronto per Wimbledon, forse il migliore torneo dell’anno – anzi, diciamolo chiaramente, il migliore torneo dell’anno – e vuole arrivare in fondo. L’antipasto ad Halle è stato ottimo, con una vittoria finale meritatissima. Jannik, è il numero uno del mondo (Lapresse) – Ilveggente.itSi è allenato nei giorni scorsi Jannik: e in uno di questi lo ha fatto insieme a Novak Djokovic, numero uno del tennis mondiale per moltissimi anni, uno che è un cannibale e che quando scende in campo ha sempre e assoluto bisogno di una cosa: vincere, senza mai guardare in faccia a nessuno.