Anche Kounde si schiera contro Le Pen | L’estrema destra non porta a maggiore libertà e giustizia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 30 giugno 2024) Julesha seguito alcuni dei suoi compagni della Francia (Mbappé e Thuram in primis), che hanno espresso la propria opinione riguardo le elezioni politiche. In particolare, proprio come i suoi colleghi, il difensore ha invitato i cittadini a votare per lottarerappresentata da Marine Le Pen.in Francia Su X il calciatore del Barcellona ha scritto: È un giorno imnte per la Francia e per il suo futuro. Al giorno d’oggi votare è tanto un dovere quanto un diritto. La forza della democrazia è che ogni voce conta e ognuno è libero di esprimere la propria opinione. Da parte mia, vedo chenon ha maito un Paese verso più, piùe convivenza. E non credo che lo farà mai.