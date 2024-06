A 12 anni si tuffa dal molo Annega davanti agli amici La madre sviene in spiaggia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) FALCONARA (Ancona) L’estate, i giochi, il mare. E poi il buio: la fine. Si è aperta con una tragedia la giornata di ieri a Falconara, dove Abdou Diokhane, 12, èto mentre stava facendo il bagno con gli. Il bambino si trovava nello specchio d’acquaallo stabilimento Siesta, all’altezza dell’ex Piattaforma Bedetti. Un punto dove il fondale non è ancora profondo, ma pieno di buche e correnti insidiose. Non è chiaro cosa sia accaduto. Per certo il piccolo, che sembra non sapesse nuotare benissimo, sarebbe stato visto per un’ultima volta sorridere per poi scomparire, poco dopo, in mare. Panico. Una bimba che si trovava con lui è salita, di corsa, sul pontile inaccessibile ma che, spesso, viene utilizzato per fare i tuffi e ha iniziato a gridare aiuto, seguita daltri ragazzini.