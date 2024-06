Volley Nations League 2024 | il Giappone batte la Slovenia e raggiunge la finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 29 giugno 2024) Ilha superato laper 3-0 (25-21, 27-25, 31-29), al termine del match valido come semidellamaschiledi. Il team guidato da Philippe Blain ha sconfitto gli sloveni di coach Gheorghe Cretu, i quali avevano vinto il girone di riferimento ed eliminato l’Argentina ai quarti; un’altra certificazione del valore specifico del gruppo nipponico, composto da giocatori talentuosi,, esplosivi e con una grande sinergia a legarli. Niente da fare per la, arresasi al dominio soprattutto atletico e strategico degli avversari; neanche il ritrovato Stern è riuscito a risollevare le sorti dei suoi. Il, dopo questo significativo successo, proverà a metter la ciliegina sulla torta in: troverà di fronte la Francia di Andrea Giani, fautrice dell’eliminazione della Polonia padrona di casa.