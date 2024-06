Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

MARTEDI 29 GIUGNO 18.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA LE USCITE LARUENTINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA PERCORRENDO VIA AURELIA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA MALAGROTTA E MASSIMINA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE RIMANENDO IN VIA AURELIA CODE ALTEZZA PALIDORO DIREZIONEPERCORRENDO LA STRADA BRACCIANESE CLAUDIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN PROSSIMITA DELL'INCROCIO CON VIA ANGUILLARESE DIREZIONE VIA CASSIA AD ANUGILLARA SI RALLENTA SULLA PRINCIPALE VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA LA SPEZIA E VIA MONTE CALVARIO NEI DUE SENSI DI MARCIA