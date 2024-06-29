Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2024 ore 18:30 (Di sabato 29 giugno 2024) MARTEDI 29 GIUGNO 18.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA LE USCITE LARUENTINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA PERCORRENDO VIA AURELIA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA MALAGROTTA E MASSIMINA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE RIMANENDO IN VIA AURELIA CODE ALTEZZA PALIDORO DIREZIONE Roma PERCORRENDO LA STRADA BRACCIANESE CLAUDIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA ANGUILLARESE DIREZIONE VIA CASSIA AD ANUGILLARA SI RALLENTA SULLA PRINCIPALE VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA LA SPEZIA E VIA MONTE CALVARIO NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral .Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2024 ore 17:30 - MARTEDI 29 GIUGNO 17. COLOMBO TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA MALAFEDE DIREZIONE EUR SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E TORVASIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO TRA MARINA DI SAN NICOLA E PALIDORO DIREZIONE ROMA CON RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITA LOCLAE DI VIA DI SAN CARLO A PALIDORO A MACCARESE TRAFFICO RALLENTATO IN VIA MARIA TRA VIALE ROSPIGLIOSI E VIA DEL BUTTERO DIREEZIONE VIALE DI CASTEL SAN GIORGIO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2024 ore 16:30 - 20 CLAUDIO VELOCCIA Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO LA REGIONALE VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA SI RALLENTA IN VIA APPIA A FRATTOCCHIE ALTEZZA VIA NETTUNENSE DIREZIONE ROMA SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E TORVASIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE A MACCARESE TRAFFICO RALLENTATO IN VIA MARIA TRA VIALE ROSPIGLIOSI E VIA DEL BUTTERO DIREEZIONE VIALE DI CASTEL SAN GIORGIO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2024 ore 15:30 - 20 CLAUDIO VELOCCIA Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO LA REGIONALE VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA SI RALLENTA IN VIA APPIA A FRATTOCCHIE ALTEZZA VIA NETTUNENSE DIREZIONE ROMA SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E TORVASIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE A MACCARESE TRAFFICO RALLENTATO IN VIA MARIA TRA VIALE ROSPIGLIOSI E VIA DEL BUTTERO DIREEZIONE VIALE DI CASTEL SAN GIORGIO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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