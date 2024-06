Rinnovo Kvaratskhelia il Napoli aumenta l’offerta | c’è uno scontro da risolvere

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 29 giugno 2024) Ildirappresenta uno dei nodi principali da sciogliere in casa, il club è stato chiaro con il giocatore. Antonio Conte non ha voluto lasciare dubbi in conferenza: “Kvara rimane, rimane!”, questa la giornalista piccata del salentino ad un giornalista che aveva messo nuovamente in dubbio la permanenza del georgiano a. L’ex Juventus ed Inter ha posto precisi paletti prima della firma, trovando a sua detta la piena disponibilità del presidente Aurelio De Laurentiis, che ha successivamente attaccato in maniera non troppo velata il Paris Saint Germain, reo di aver contattato il giocatore senza essersi minimamente rapportato con il. Il quadro è abbastanza chiaro quindi: con il sorriso o meno, quest’anno l’ex Dinamo Batumi non si muoverà, motivo per cui il, con una promessa di cessione tra dodici mesi, appare la strada più plausibile.