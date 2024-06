Prato forzano il posto di blocco e fuggono a 180 all’ora | presi e denunciati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 29 giugno 2024), 29 giugno 2024 – Hanno forzato ildidella polizia municipale die sono scappati a folle velocità fino a Quarrata (Pistoia) ma alla fine sono stati. È successo la scorsa notte, all'1.45. Una pattuglia dei motociclisti della municipale diha intimato l'alt ad un'auto che si aggirava a bassissima velocità presso i giardini pubblici con due uomini a bordo: l'automobilista alla guida invece di fermarsi, spiegano gli investigatori in una nota, si dava a precipitosa fuga col veicolo procedendo ad alta velocità e contromano nella zona del Soccorso, poi sulla Declassata in direzione Pistoia dove l'automobile in fuga sfrecciava a oltre 180km/h inseguita da due autopattuglie che in più occasioni l'automobilista tentava di speronare e mandare fuori strada.