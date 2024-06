Montemesola botte da orbi in piazza tavoli e fioriere in aria

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di sabato 29 giugno 2024) Tarantini Time QuotidianoPanico ieri sera a, nella centralissimaIV Novembre a causa di una lite tra due giovani, sfociata presto in violenza. I fatti si sono verificati tra le 22 e le 23 all’esterno di un’attività commerciale del posto. Due ragazzi di 34 e 23 anni, avrebbero litigato per futili motivi legati a questioni personali. La lite in realtà, secondo informazioni apprese da Tarantini Time, sarebbe iniziata qualche ora prima in un altro luogo dove il 34enne avrebbe raggiunto il 23enne per “redarguirlo”, minacciandolo. Un affronto che al 23enne non sarebbe andato giù e che quindi ha deciso di chiarire raggiungendo il 34enne che in quel momento si trovava all’esterno di un locale. Proprio qui avrebbero iniziato ad azzuffarsi, con il 34enne che avrebbe afferrato una bottiglia di birra rompendola in testa al 23enne che, di tutta risposta, avrebbe afferrato una fioriera in cemento scagliandola addosso al 34enne.