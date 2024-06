LIVE Italia-Irlanda 15-55 Mondiali rugby U20 in DIRETTA | avvio da dimenticare per gli azzurrini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:28 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 18:27 Glidovranno essere bravi a resettare immediatamente dopo questo brutto risultato, oggi la velocità e la fisicità dell’no hanno lasciato scampo. 18:25 L’iridato per gliè stato tutt’altro che positivo, il dominio dell’è stato costante e schiacciante. L’adesso dovrà sperare di vincere le restanti due partite e di concludere la fase a gironi come miglior seconda per conquistare la semifinale. 82? L’Ilranda sfrutta anche questo calcio di punizione, finisce qui. 81? Crolla la mischia azzurra, ci sarà un calcio di punizione per l’