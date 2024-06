LIVE Atletica Campionati Italiani 2024 in DIRETTA | Simonelli impressiona nei 110 hs! Carmassi vola a Parigi! Bene Sibilio e Dosso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.05: Con 1.3 metri di vento contro Lorenzodomina la finale dei 110 ostacoli con 13?18, risultato di grande spessore. Secondo posto per Hassane Fofana in 13?62, terzo per il giovanissimo Togni con 13?83, poi Giacalone e Mulas 21.02: Tre errori per Bruni a 4.65, dunque vittoria a 4.55 per la romana! 21.01: Tra poco la finale dei 110 ostacoli con questi atleti al via. Occhio a Lorenzo: 1 153 13.89 13.89 MULAS Or 2004 PM IM029 ASD MAURINA OLIO CARLI 14.23 2 158 14.16 13.73 TANO Leonardo 1999 SM MI770MENEGHINA 14.19 3 156 13.05 13.05Lorenzo Ndele(I) 2002 PM RM052 C.S. ESERCITO 13.29 4 159 13.73 13.73 TOGNI Matteo 2006 JM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 14.03 5 146 13.