IMPRESENTABILI! Un’Italia tra le più modeste della storia viene travolta dalla Svizzera e saluta gli Europei

(Di sabato 29 giugno 2024) Una Nazionale inguardabile. Siamo vicini all’Italia più brutta di sempre, tecnicamente modesta, agonisticamente impalpabile, caratterialmente impresentabile e molle. Mai squadra, mai capace di costruire gioco, sempre schiacciata dall’avversario, lacunosa in fase di impostazione, in difficoltà anche nei passaggi più semplice, in apnea quando deve uscirepropria trequarti, capace di creare soltanto un’occasione da gol in novanta minuti di gioco e praticamente mai pericolosa nei pressiporta dei rivali. L’Italia non ha praticamente giocato l’ottavo di finale agli, non ha mostrato rabbia agonistica, non c’è stato lo spirito giusto, non si è vista la voglia di giocarsi le proprie carte fino in fondo. Gli azzurri sono stati schiacciati, capace di imporsi a Berlino con un secco 2-0 e di qualificarsi con pieno merito ai quarti di finalerassegna continentale, battendo la nostra Nazionale dopo 31 anni di digiuno.