Il dottor Alì | trama e streaming Stagione 2 puntata 17 | Un nuovo importante traguardo

(Di sabato 29 giugno 2024) Sabato 6 luglio 2024 è andata in onda ladal titolo “Un”, diciassettesimo episodio della secondadella fiction turca IlAlì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast,di tutti gli episodi. IlAlì –episodio 2/17 L’aria nell’ospedale è densa di pressione e adrenalina. Un’operazione senza precedenti sta per avere luogo: il primo trapianto di viso umano è pronto per essere eseguito. L’equipe medica è al completo, pronta ad affrontare questa sfida epocale. Tuttavia, un’ombra oscura incombe sul futuro di tutti. Al termine dell’intervento, gravi tagli al personale saranno inevitabili.