Hit Man - Killer per caso con Glenn Powell e Adria Arjona bravi belli e sexy è il film da vedere al cinema nel weekend Ecco perché

(Di sabato 29 giugno 2024) L’incredibile storia (quasi) vera di un ex collaboratore della polizia che si fingedi professione per incastrare persone con desideri omicidi. Ma poi si innamora di una mandante E ancora, la genesi dell’universo fantahorror di A Quite Place. Infine un’interessante e sentita opera d’autore – presentata al Sundance – su una ragazza fuggita dall’Afghanistan, quasi completamente sola in California Sono per noi i tredain sala questo, ovvero Hit Man –perdi Richard Linklater con Glen, probabilmente il migliorFuori concorso alla Mostra di Venezia 2023, ma anche tra i migliori dell’anno, A Quite Place – Giorno 1 con Lupita Nyong’o e Fremont di Babak Jalali. Oltre ai tre titoli che recensiamo, in sala escono anche: Quattro figlie di Kaouther Ben Hania, Shoshana di Michael Winterbottom, Animali randagi di Maria Tilli e Amen di Andrea Baroni.