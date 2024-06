Euro 2024 Svizzera possibile outsider | nel mirino il percorso… dell’Italia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 29 giugno 2024) L’Italia è fuori dae lacontinua a confermarsi una bestia nera per gli azzurri. La gara degli ottavi di finale disi è conclusa sul risultato di 2-0 grazie ai gol realizzati da Freuler e Vargas. La squadra di Luciano Spalletti ha disputato una partita incommentabile, senza mai cambiare passo e senza occasioni da gol (l’unica è arrivata su ‘pasticcio’ della difesa della). Il progetto con Spalletti si è confermato un fallimento. Il Ct azzurro ha finito giustamente nele non è da escludere un addio. L’ex Napoli ha cambiato troppi moduli e calciatori e soprattutto non si è vista l’impronta del nuovo allenatore dopo l’addio con Roberto Mancini. Il percorso di Italia eLacontinua la fase di crescita ed è sempre più una realtà.