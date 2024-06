Lavoro – Aderiamo al ‘patto sociale’ dal presidente del Cnel Renato Brunetta annuncia il presidente di Confimprenditori

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 28 giugno 2024) “sottoscrive illanciato daldel, sulle pagine de ‘Il Foglio’. Siamo in prima linea e ci mettiamo a disposizione per trovare gli strumenti necessari per realizzare questo ambizioso piano di crescita della produttività e dei salari. Ogni imprenditore che si rispetti deve essere orgoglioso di poter pagare di più i propri collaboratori, ma deve essere messo in condizioni di poterlo fare. Per questo, come ha giustamente sottolineato il, serve una forte collaborazione fra tutte le parti in causa. E noi ci siamo”. Produttività e salari,: “Abbiamo richiesto all’Ue un piano sistemico di investimenti pubblici che favorisca la crescita delle piccole e medie imprese” Così ildi, Stefano Ruvolo (nella foto), in risposta all’articolo deldel, pubblicato dal quotidiano ‘Il Foglio’, spiega inoltre che “con il proprio Manifesto per l’Europa ha richiesto alle istituzioni europee un piano sistemico di investimenti pubblici che favorisca la crescita delle piccole e medie imprese e aumenti la produttività a livello europeo”.