Endless Love anticipazioni 1 luglio | Onder cerca di aiutare Nihan con Kemal

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 28 giugno 2024): in questa puntata si parlerà molto delle “ultime” su Zeynep. Inoltretenterà di prendere in mano la situazione tra, per dare una mano alla figlia.: Zeynep non viene scoperta neanche stavolta Zeynep di @(Foto da Facebook)Grazie ad una chiamata della cameriera Efsane, Zeynep, ancora nella stanza di Emir, fa credere di trovarsi lì soltanto per prendere la “famosa” pistola di(la prende e la tiene in mano). La ridà al fratello, che comunque è contrariato per quel colpo di testa. Il protagonista di “di passare sopra al fatto che, a causa di sua sorella, Ozan non si sia consegnato alla polizia, come aveva promesso a lui e aTuttavia non vuole che Zeynep interferisca nel suo personale tentativo di combattere Emir.