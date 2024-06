Alfa Romeo al Goodwood Festival of Speed | debutto della 33 Stradale e della Junior Elettrica

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 28 giugno 2024) La partecipazione alofcelebra la ricca eredità die pone una chiara visione per il suo futuro nell’era dell’automobilismo elettrico Ilofospiterà un evento straordinario per, che presenterà due delle sue più recenti innovazioni: la rinnovata 33e la nuovissima. Questi modelli non solo incarnano il legame dicon la sua tradizione, ma rappresentano anche il suo impegno verso il futuro dell’automobilismo. La rinascita33è una delizia per gli appassionati di auto d’epoca e di design contemporaneo. Vincitrice del Design Concept Award al Concorso di Eleganza di Villa d’Este, questa vettura si farà notare alnel prestigioso Supercar Paddock.