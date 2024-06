Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 3 giugno 2024)3 GIUGNOORE 15.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERMANGONO LE CODE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE TRA L’INNESTO CON LA A24 E GUIDONIA MONTECELIO, IN DIREZIONE FIRENZE. LA CAUSA DEL TRAFFICO, UN INCIDENTE. RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA! CODE PER LAVORI SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA IN DIREZIONE CASTEL DI GUIDO. RALLENTAMENTI E CODE SULLA TBURTINA TRA ALBUCCIONE E CASE ROSSE, PER TRAFICO INTENSO NELLE DUE DIREZIONI. DISAGI SULLA CASILINA DOVE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO IN PROSSIMITA’ DI LAGHETTO IN DIREZIONE SAN CESAREO. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA-FIUMICINO E L’APPIA E TRA PRENESTINA E COLLATINA.