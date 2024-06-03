Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2024 ore 15:30 (Di lunedì 3 giugno 2024) Viabilità 3 GIUGNO 2024 ORE 15.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERMANGONO LE CODE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE TRA L’INNESTO CON LA A24 E GUIDONIA MONTECELIO, IN DIREZIONE FIRENZE. LA CAUSA DEL TRAFFICO, UN INCIDENTE. RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA! CODE PER LAVORI SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA IN DIREZIONE CASTEL DI GUIDO. RALLENTAMENTI E CODE SULLA TBURTINA TRA ALBUCCIONE E CASE ROSSE, PER TRAFICO INTENSO NELLE DUE DIREZIONI. DISAGI SULLA CASILINA DOVE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO IN PROSSIMITA’ DI LAGHETTO IN DIREZIONE SAN CESAREO. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E L’APPIA E TRA PRENESTINA E COLLATINA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2024 ore 12:30 - 00, IL SERVIZIO PROSEGUE CON I BUS SOSTITUTIVI PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IL SABATO E LA DOMENICA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI è REGOLARE. DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 3 GIUGNO 2024 ORE 12. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO DA PORTONACCI OAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA AL TERMINATO L’INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE, LA STAZIONE TORRE GAIA è STATA RIAPERTA AL SERVIZIO VIAGGIATORI CONCLUDIAMO CON I LAVORI SERALI PER IL RINNOVO DELLA LINEA AEREA CHE INTERESSANO LA FERROVIA REGIONALE METROMARE DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ LE ULTIME PARTENZE DEI TRENI DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO DI COLOMBO SONO ALLE ORE 21. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2024 ore 11:30 - I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE FERMATA RICORDIAMO LA CHIUSURA ANTICIPATA ALLE ORE 21. DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 3 GIUGNO 2024 ORE 11. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SU GRAN PARTE DELLA RETE STRADALE E AUTOSTRADALE REGIONALE A NORD DELLA CAPITALE SULLA REGIONALE TERNANA, RISOLTO L’INCIDENTE VERIFICATOSI ALL’ALTEZZA DEL KM 41 CIRCA NEI PRESSI DI PRATOLUNGO LA CIRCOLAZIONE ‘ REGOLARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA CHIUSA AL SERVIZIO VIAGGIATORI LA STAZIONE DI TORRRE GAIA PER INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2024 ore 10:30 - I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE FERMATA RICORDIAMO LA CHIUSURA ANTICIPATA ALLE ORE 21. DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 00 PER CONSENTIRE I LAVORI SERALI DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, DALLA DOMENICA AL GIOVEDì IL VENERDì E IL SABATO IL SERVIZIO è SVOLTO REGOLARMENTE. romadailynews
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