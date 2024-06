Uap soddisfatta | Il governo fa retromarcia sul dl taglia liste d' attesa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 3 giugno 2024) "L'Uap, che riunisce a livello nazionale gli ambulatori e poliambulatori privati convenzionati e gli enti e ospedalità privata, esprime immensa soddisfazione per la scelta deldi fare marcia indietro sull'improvvido, ed illegittimo, dl che, sotto le mentite spoglie di abbattere led'e di garantire ai cittadini un più rapido accesso alle cure e alla prevenzione, rappresentava soltanto un favore ad alcune lobbies". Così, in una nota, la presidente di Uap Mariastella Giorlandia la notizia 'della decisione dell'esecutivo di abbandonare la strada della decretazione d'urgenza, affidandosi invece ad un normale iter parlamentare, per quanto riguarda la possibilità in materia, tra l'altro, di accesso delle farmacie alla possibilità di eseguire prestazioni specialistiche di particolare importanza e delicatezza quali, a mero titolo di esempio, gli esami ECG, i prelievi e molte prestazioni di telemedicina'.