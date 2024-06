Trapani-Fortitudo Bologna oggi in tv | programma orario e diretta gara-2 finale playoff Serie A2 2023 2024 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come-2 delladeidellaA2di. Prosegue ladopo una-1 che ha visto la formazione siciliana vittoriosa grazie a un super Notae, mattatore assoluto di serata con 39 punti all’attivo, a cui si aggiungono i 19 di Alibegovic. Un match cheha condotto fin dalle prime battute, tenendo testa a un’osticae chiudendo il primo tempo in vantaggio di 11 punti. Gli ospiti hanno poi accorciato nel terzo quarto, manell’ultimo parziale ha ristabilito un margine di sicurezza per l’85-73. Ora, la missione degli uomini di coach Diana è quella di ripetere il successo della prima partita per andare al cambio campo sul 2-0, mentre la squadra di coach Caja cercherà il colpaccio esterno per indirizzare laa proprio favore.