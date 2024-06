Tim Summer Hits a Roma dall’11 al 14 giugno Dal 28 giugno su RAI1

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 3 giugno 2024) TIMArriva in Piazza del Popolo ala Kermesse con CARLO CONTI e ANDREA DELOGU Svelato il cast delle 4 serateal 14, dal 28suTORNA IN PIAZZA DEL POPOLO ATIMLA MUSICA COLONNA SONORA DELL’ESTATE 2024 QUATTRO IMPERDIBILI SERATE DA MARTEDÌ 11 A VENERDÌ 14CON I PIÙ IMPORTANTI ARTISTI ITALIANI CONDUCONO CARLO CONTI E ANDREA DELOGU IN ONDA SU RAI 1 DA VENERDÌ 28IN PRIMA SERATA E IN CONTEMPORANEA SU RAI RADIO 2 GLI OSPITI CHE SALIRANNO SUL PALCO SONO: MARTEDÌ 11– ANA MENA ANNALISA ANTONELLO VENDITTI ARISA BABY K DARGEN D’AMICO EMMA ERMAL META FRED DE PALMA GAZZELLE GEOLIER GIANNA NANNINI JVLI IL TRE MAHMOOD MATTEO PAOLILLO OLLY PETIT RHOVE TANANAI THE KOLORS MERCOLEDÌ 12: ALESSANDRA AMOROSO ALFA ANNALISA ARTICOLO 31 BIGMAMA BNKR44 CLARA COMACOSE EIFFEL 65 ELETTRA LAMBORGHINI FIORELLA MANNOIA GAIA GHALI ICY SUBZERO LDA LOREDANA BERTÈ MAHMOOD MASSIMO PERICOLO NOEMI PINO D’ANGIÒ RAF ROCCO HUNT SHADE TANANAI TOMMASO PARADISO TONY EFFE GIOVEDÌ 13– ACHILLE LAURO ALESSANDRA AMOROSO ANGELINA MANGO BIGMAMA BRESH CAPO PLAZA CORONA ELODIE EMIS KILLA FEDEZ FRANCESCO GABBANI FRANCESCO RENGA GAIA GIGI D’ALESSIO HOLDEN MALIKA AYANE MARA SATTEI NEK POOH ROSE VILLAIN TONY EFFE VENERDÌ 14– AIELLO ANNA BENJI & FEDE BOOMDABASH COLAPESCE DIMARTINO EMMA FABRIZIO MORO IRAMA JVLI LA RAPPRESENTANTE DI LISTA LA SAD MR.