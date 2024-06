Tegola Italia rottura del crociato anteriore per Scalvini | Spalletti perde un altro difensore in vista di Euro2024

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) La notizia che nessuno avrebbe voluto leggere. A undici giorni dall’inizio di, la nazionalenaun: dopo il forfait di Francesco Acerbi (per un riacutizzarsi dei postumi della pubalgia), anche Giorgionon sarà a disposizione di Luciano. Nel corso del recupero della 29esima giornata di Serie A contro la Fiorentina, il centrale dei bergamaschi è stato costretto a uscire per infortunio a cinque minuti dal 90?. La diagnosi non lascia scampo al classe 2003:del legamentodel ginocchio sinistro e rientro previsto per il 2025. Dal gol all’infortunio Eppure, il pomeriggio di Giorgioera cominciato nel migliore dei modi: il centrale, infatti, aveva trovato la sua prima rete stagionale nel corso del primo tempo.