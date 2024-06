Si accende l’estate a Bologna | spicca un ricco cartellone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 – Se guardiamo dall’alto la vita dinel2024, ci accorgiamo subito che rispetto a dieci anni fa le attività culturali brillano numerose nella prima periferia. O almeno un tempo si chiamava così, “la prima periferia”, cioè quartieri come Bolognina, San Donato, Borgo Panigale che ora sono... semplicemente città. Quella parte di città dove fioriscono le rassegne estive. Oggi si parla di questo nel podcast gratuito Il Resto di, ascoltabile sul nostro sito e sulle altre piattaforme. Basta passeggiare in via Fioravanti nella Bolognina, ad esempio, per accorgersi della vitalità che un giardino può portare a un rione, diventando presidio. Ecco il giardino Donatori di Sangue più noto come Fondo Comini, dove da mercoledì fino a settembre torna ‘Comini Espress’, ovvero musica, incontri, presentazioni e proiezioni curati da Binario 69 all’insegna del motto “non pop ma popolare”.