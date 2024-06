Roland Garros 2024 programma e orari martedì 4 giugno | tutte le partite in programma

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il, glie l’ordine di gioco delper la giornata di. Jannik Sinner a quattro anni di distanza torna nei quarti di finale dello Slam parigino e contro Grigor Dimitrov si gioca un posto in semifinale. Ilsarà però aperto dai due incontri femminili, mentre in sessione serale andrà in scena il big match tra Tsitsipas e Alcaraz. Di seguito ilcompleto. PHILIPPE CHATRIER Ore 11:00 – (3) Gauff vs (8) Jabeur Non prima delle 12:30 – (1) Swiatek vs (5) Vondrousova a seguire – (2) Sinner vs (10) Dimitrov Ore 20:15 – (9) Tsitsipas vs (3) AlcarazleinSportFace. .