Radda si svela l’annata 2020 I Vignaioli chiamano il vino con il codice postale ’53017’

(Di lunedì 3 giugno 2024) Quando si dice una bottiglia uguale un territorio... Tempo di anteprima dei pregiati vini diin Chianti invecchiati secondo disciplinare che stanno per essere immessi sul mercato, in particolare quello che reca come vedremo il nome deldi avviamento: sabato 15 giugno alle 19.30, nella storica piazza Ferrucci, si svolgerà "La Cena" deidi2024. L’occasione sarà la presentazione in anteprima deldel "53017" - ildeidi. La Cena sarà accompagnata dai vini più prestigiosi dei 25 soci. Sarà Francesco Berardinelli, chef del Ristorante ‘Barlèsh’ di Montevarchi, a firmare il menu della cena di quest’anno. Vediamo allora ildeidi"53017": 25 soci come detto, 25 sfumature di Sangiovese provenienti dal comune di; è und’eccellenza, equilibrato e rappresentativo del territorio.