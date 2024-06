Paper Mario | Il Portale Millenario la recensione su Nintendo Switch

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 3 giugno 2024) Esistono prodotti, soprattutto nell’ecosistema, capaci di attirare su di loro una attenzione fuori da ogni logica anche anni, o decenni, dopo la loro uscita ufficiale. Ed è questo il caso di: il. Pubblicato originariamente perGameCube, nell’oramai lontano 2004, e mai riproposto su altre console, è divenuto, tanto per la difficile reperibilità quanto per una tipicità del gameplay lontana anni luce dal franchise di, un vero e proprio oggetto di culto. Ebbene ci troviamo ora a mettere le mani sulla prima riproposizione in chiave HD del titolo originario, su unadivenuta oramai il paradiso dei retrogamer, in salsa, per lo meno. Può una semplice operazione nostalgia aver senso, dopo tutti questi anni e su un gioco rimasto prettamente identico all’originale? La risposta è, decisamente, SI: ma scopriamone di più, con la nostradi: ilin versione