Nel posto giusto pronto il corto con Incontrada e Panariello

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giu. (askanews) – È terminata la post-produzione delmetraggio “Nel”, che vede come protagonisti Vanessae Giorgio. Ilè scritto e diretto da Siddhartha Prestinari e prodotto da Giacomo Silvestri per Loreb Production. “Ilmetraggio nasce dall’idea di realizzare un prodotto in grado di offrire un altro punto di vista, differente da quello che viene proabitualmente. Quando ho letto la sceneggiatura di Siddhartha Prestinari, ho pensato subito che in quel racconto ci potesse essere un significato più profondo, intrinseco, era un incontro di coscienze” dichiara il produttore Giacomo Silvestri, aggiungendo: “L’intento di Loreb è quello di analizzare quelle azioni e quei momenti semplici, di vita quotidiana, da un’altra prospettiva, magari quella che tanti vivono e che nessuno ha mai mostrato.