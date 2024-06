Marisol e Petit stanno ancora insieme? Cosa è successo dopo Amici

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 3 giugno 2024) Non soltanto Mida e Gaia, Sarah e Holy Francisco, nella casetta diancheCastellanos ehanno iniziato a frequentarsi. A differenza delle altre coppie però loro sono andati avanti e sono anche arrivatialla finale del talent. Ma a distanza di più di due settimane dalla fine dila ballerina e il cantante? Sì.in un’intervista concessa a Superguida Tv ha raccontato cheaver lasciato il programma lei ecercano di trovare del tempo da passare, lei ad esempio lo accompagna agli impegni di lavoro come gli instore e lui ricambia quando è lei a doversi spostare. Per fortuna nessuna crisi all’orizzonte. Durante la notteha un momento di nostalgia e si confida con… #23 pic.