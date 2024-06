Manila Nazzaro messaggio d’amore per Matilde Brandi | la dedica dopo l’eliminazione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 3 giugno 2024)eliminata dall’Isola dei famosi, la specialedila sorpresa nel reality Ieri serahanno regalato un momento davvero emozionante nel corso della semifinale dell’Isola dei famosi. La, ex concorrente del GF Vip 6, ha fatto tappa in Honduras per fare una sorpresa all’amica, che purtroppo solo qualche minuto più tardi è stata eliminata dal reality. Subitodalla semifinale del reality però la bella, fresca di matrimonio con Stefano Oradei ha speso parole altrettanto importanti nei confronti dell’amica: “Hai vinto tutto ciò che potevi vincere amica mia. L’amore, la stima, l’affetto di tantissimi. Ora a casa comincerà la tua nuova felicità” ha scritto in una storia Instagram lache ora farà ritorno in Italia probabilmente proprio al fianco dell’amica.