Jasmine Paolini mai così in alto | supera in rimonta Avanesyan ed è ai quarti al Roland Garros!

(Di lunedì 3 giugno 2024)è aidi finale del2024. Per la prima volta in carriera la toscana raggiunge le migliori otto in uno Slam, battendo per 4-6 6-0 6-1 la russa Elinain una vera e propria partita dai due volti, quella dei primi quattro game del set d’apertura e quella restante. Ora la numero 1 azzurra, che si trova vicino al best ranking (13° posto virtuale, la miglior classifica è di dodicesima), dovrà vedersela con la kazaka Elena Rybakina, parte ormai di un consesso di Big Four che si sta imponendo in maniera netta in questa fase storica del tennis femminile. Ancor più le sorride la Race, dove a meno di improbabili ribni a fine torneo almeno il settimo posto se l’è guadagnato (in altre parole, resta vivo il sogno Finals).