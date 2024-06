In migliaia a Fivizzano a caccia di sapori Festa macchiata da furti e vandalismi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024)(Massa Carrara), 3 giugno 2024 – Folla oceanica per la kermesse ’’ ma c’è chi ne approfitta per fare man bassa: rubate attrezzature e merce negli stand. La manizione ha avuto grande successo. Una due giorni di ’’ pienamente riuscita che ha fatto arrivare nella cittadina medicea moltissima gente anche da altre regioni e pure delegazioni straniere legate da un ’patto d’amicizia’ con. Sono state presentate non solo le eccellenze della Lunigiana ma anche le tipicità enogastronomiche dell’intera provincia di Massa Carrara. Non tutto è filato via liscio però. I ’soliti ignoti’, infatti, hanno approfittato della calca per colpire, rubando ciò che capitava loro tra le mani. Per esempio le poltroncine esterne di un noto ristorante del centro storico, oppure svaligiando di notte uno stand asportando le specialità dolciarie per la fiera.