I cantanti lirici del futuro si formano a Pistoia al via una masterclass

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 - Fondazione Teatri diorganizza, dal 23 al 30 luglio, unadi alto perfezionamento in Canto Lirico, focalizzata sulla Trilogia Mozart-Da Ponte e destinata a giovanied aspiranti Maestri collaboratori. La, della durata di 8 giorni, si svolgerà a, alla Villa Puccini di Scornio (Via Dalmazia 356) e sarà tenuta dalla cantante e docente di fama internazionale Vivica Genaux e dalla vocal coach Sabina Arru, con la collaborazione di Alessandro Argentini. Sono previste lezioni individuali di tecnica vocale, lettura approfondita dello spartito e lezioni collettive di concertazione degli assiemi, come pure sessioni di pronuncia in italiano e analisi drammaturgiche e musicologiche.