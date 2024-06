Firenze troupe televisiva aggredita in periferia | tre persone denunciate

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 3 giugno 2024) Mentre unadel programma Fuori dal Coro si trovava nelladi, per girare un servizio sulle case occupate abusivamente, sarebbe statada una famiglia di tre. I fatti sono accaduti nella tarda mattinata di oggi, 3 giugno. Il padre e il figlio avrebbero brandito contro la giornalista e lo staff tecnico delle cesoie da giardinaggio, e il ragazzo avrebbe sferrato calci all’auto della, rovinando fiancata e specchietto. La mamma, invece, avrebbe colpito con uno schiaffo sulla testa la giornalista, che a quanto si apprende non ha riportato ferite. La vicenda I tre sono stati denunciati per minaccia aggravata dalla polizia a. Avrebbero dichiarato di abitare nella casa popolare del quartiere de Le Piagge da quasi 20 anni pagando regolarmente l’affitto.