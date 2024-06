Firenze troupe di ‘Fuori dal coro’ aggredita a Le Piagge

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 – Un’altra aggressione ai danni dellatelevisiva didal, la trasmissione di Rete 4 condotta da Mario Giordano. È avvenuta oggi pomeriggio nel quartiere de Le, alla periferia nord ovest di. Lastava realizzando un servizio sulle case occupate a danno dei legittimi assegnatari o titolari, quando gli aggressori oltre a frasi di minaccia avrebbero spaccato lo specchietto di una vettura in dotazione al giornalista e ai cameramen. L’aggressione è avvenuta poco dopo le ore 13 in via Liguria. La polizia ha identificato al momento due persone. Diverse le segnalazioni arrivate al 112, sul posto sono intervenute le volanti della questura. Unadella trasmissione era già statapochi giorni fa sempre a