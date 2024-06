Euro 2024 oggi i numeri 10 a confronto con gli azzurri | Totti Rivera Baggio Del Piero e Antognoni a Coverciano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) È una giornata speciale a. Un po’ perché è la vigilia di Italia-Turchia, primo test di preparazione verso, e un po’ perché glidi Luciano Spalletti potranno confrontarsi con cinque grandi10 del passato. Giancarlo, Roberto, Alessandro Del, Giannie Francescotrascorrerannouna giornata con i calciatori convocati da Spalletti, che aveva invitato i ‘Fantastici 5’ nei giorni scorsi, in accordo con il presidente Figc, Gabriele Gravina. I campioni pranzeranno con squadra e staff, poi nel pomeriggio indosseranno delle maglie speciali e saranno in campo con il gruppo durante la seduta di allenamento. Un modo per caricare Scamacca e compagni e per far sentire il peso della maglia azzurra in vista di