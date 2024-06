Estate all’opera Humangest cerca 1 700 addetti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) LAHA AVVIATO, per la prossima2024, un programma di assunzioni di oltre 1.700con inserimento previsto entro giugno., agenzia per il lavoro di SGBHolding, Gruppo a capitale interamente italiano specializzato nei servizi di rie selezione del personale, gamification, reclutamento, formazione, outsourcing, logistica e payroll, stando più di 1.700 profili su tutto il territorio nazionale, con inserimento previsto entro l’2024. Le posizioni attualmente aperte si concentrano in particolare nella GDO, nel canale HO.RE.CA, nella logistica e call center. I profili professionali maggiormente richiesti sono:al facchinaggio e in questo caso sono previste in Piemonte assunzioni di 250 lavoratori;al customer service con l’assunzione di 250 profili fra Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia, Calabria e Sicilia.